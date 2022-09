AMOR SIN IGUAL | Ramiro encuentra a su donador de órgano

El señor Giovanni sigue preocupado o más bien dicho nervioso por la fiesta de Fernanda, pues él busca dar una buena impresión a Ramiro pero Norma le dice que no se preocupe por eso ya que su yerno no merece su preocupación y mucho menos su admiración.

Huracán encuentra la verdad

Huracán se da cuenta que Poderosa busca hacer de las suyas en el club Olympia, pues la forma en que actúa y como Duplex la miró antes de irse, Huracán se percató que algo trama su amiga y le dice que le confiese la verdad porque si hace algo malo eso también podría involucrar a su esposo Duplex.

El nerviosismo de Ausente

La familia de Ausente se mantiene nerviosa y al mismo tiempo ansiosa por la tan esperada fiesta de Fernanda, Ausente le preocupa no estar a la talla de las personas ricas, pero en realidad van a una trampa orquestada por Ramiro y Tobias que buscan humillar a la familia de Pedro Antonio.

La inauguración del club

La inauguración del centro nocturno más reconocido de Brasil está por abrir sus puertas, y Poderosa busca hacer una entrada triunfal en el club, donde la esperan Duplex, Olavo y Santiago quienes prometieron ayudarla para que ingrese.

Ramiro es atacado

Tal y como prometió, Ramiro no se quedará en la fiesta de cumpleaños de su hija para ir a la inauguración del club Olympia, pero con lo que no cuenta es que Tobias armó un plan junto a Leandro y Bernardo para impedir que él acuda al club y así no ver a Donatella.

