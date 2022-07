AMOR SIN IGUAL | Tobias se sobrepasa con Donatella 

Amor Sin Igual inicia con Tobias en una actitud misteriosa al llegar al club Olympia, empieza a visualizar la ubicación de Donatella y, al verla se acerca la toma del brazo para decirle que vaya con él, Donatella se niega ya que estaba con un cliente pero eso a Tobias no le importó.

Poderosa quiere recuperar su antigua vida

Poderosa llega a su antiguo puesto de trabajo y habla con su amiga Huracán, como siempre ellas discuten y al final se arreglan. Al estar en la gasolinera Pedro Antonio la llega a ver, él habla un poco con ella y, Poderosa le dice que le dé un mensaje de disculpas a su hermano a quien utilizó para darle celos a Miguel.

Miguel habla claro

Luego de que Poderosa pasara la noche en casa de Huracán, al siguiente día llega al mercado para trabajar como siempre, Miguel la ve y pregunta cómo está, Poderosa le dice que no le importa, pero en eso Miguel le dice que él no es como ella cree ya que en todo momento él la ha tratado como la dama que es y no como la de su profesión, Poderosa sin decir nada le dice está bien.

