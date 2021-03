Bogaerts debuta en pretemporada; Tatis Jr. vuelve con jonrón

The Associated Press • 13 Mar 2021 - 10:12 AM

Los Medias Rojas de Boston tienen varias cuestiones por resolver de cara al inicio de la temporada, y el campocorto Xander Bogaerts no quiere ser una de ellas.

“Estaré completamente listo para el día inaugural”, dijo Bogaerts luego de irse de 2-0 con un ponche en la victoria de Boston el viernes por 8-2 sobre los Rays de Tampa Bay, en su primer juego de pretemporada este año. “Me siento completamente listo ahora”.

Publicidad

Bogaerts, de 28 años, viene de una temporada en la que tuvo un promedio de bateo de .300 con 11 cuadrangulares y 28 carreras impulsadas, al tiempo que fue nombrado Jugador Más Valioso de la Liga Americana por tercer año consecutivo. Pero se reportó en el complejo de los Medias Rojas en Fort Myers, Florida, con una lesión en el hombro, que el mánager Alex Cora atribuyó a que el jugador se exigió demás en su casa de Aruba durante la temporada baja.

El viernes, jugó como bateador designado debido a que aún no ha sido dado de alta para tener actividad en el campo.

Publicidad

Bogaerts dijo que esperaba estar en el diamante la próxima semana. Cora dijo que eso todavía no se ha decidido.

___

LO MÁS DESTACADO EN LAS LIGAS DE LA TORONJA Y EL CACTUS

___

ATLÉTICOS 5, PADRES 4

El dominicano Fernando Tatis Jr. comenzó el encuentro con su segundo jonrón de la pretemporada. El torpedero de San Diego conectó dos hits y está de 12-6 en los partidos de exhibición. Su vuelacerca fue ante el pitcher mexicano Sergio Romo.

CARDENALES 4, ASTROS 3

El puertorriqueño Yadier Molina y Tyer O’Neill se volaron la barda para los Cardenales. El dominicano Robel García y Ronnie Dawson pegaron bambinazos para Houston.

DODGERS 9, INDIOS 2 (6 1/2)

Walker Buehler tuvo su tercera apertura con Los Ángeles, permitiendo dos carreras y cinco hits en tres entradas. Retiró por la vía del ponche a cuatro. David Price le siguió con tres capítulos en blanco.

CERVECEROS 8, CACHORROS 3 (7)

Brandon Woodruff tuvo su segunda apertura con Milwaukee, cediendo cinco imparables en dos entradas sin anotaciones. Keston Hiura conectó un doble productor y Jace Peterson pegó un triple con casa llena.

GIGANTES 9, ROCKIES 8 (8)

El venezolano Germán Márquez no tuvo una buena segunda apertura con Colorado, permitiendo tres carreras limpias en seis hits, y entregó tres pasaportes en tres entradas. Trevor Story pegó su tercer cuadrangular.

RANGERS 3, MEDIAS BLANCAS 2

El estelar de Chicago, Lucas Giolito, ponchó a cinco en cuatro entradas en blanco, permitiendo dos imparables y una base por bolas. El principal prospecto Andrew Vaughn pegó dos hits.

ANGELINOS 4, DIAMONDBACKS 3 (8)

El colombiano José Quintana tuvo su tercera apertura con Los Ángeles, y lanzó tres entradas en blanco, permitiendo un hit y entregando un pasaporte. David Fletcher conectó un doble de dos carreras.

MARLINS 4, METS 2

El venezolano Pablo López tuvo su tercera apertura con Miami, cediendo una carrera y cuatro imparables en cuatro capítulos. El dominicano Starling Marte comenzó el juego con un sencillo, se robó la segunda base y anotó en un sencillo de su compatriota Jesús Aguilar, quien conectó dos hits.

BRAVOS 8, MELLIZOS 5

El panameño Johan Camargo pegó un jonrón para Atlanta, el venezolano Pablo Sandoval tuvo un sencillo productor y Jason Kipnis pegó un doble y un sencillo.

YANQUIS 4, TIGRES 2

Jameson Taillon tuvo su segunda apertura con Nueva York, permitiendo dos hits y entregando tres pasaportes en dos entradas dos tercios. Retiró por la vía del ponche a cuatro. En tanto, Brett Gardner tuvo un sencillo productor. El cátcher veterano Rob Brantly conectó su segundo bambinazo.

FILIS 6, ORIOLES 2

Zack Wheeler tuvo su tercera apertura con Filadelfia, lanzando cuatro entradas en las que cedió dos carreras y cuatro hits, y entregó un pasaporte. Alec Bohm pegó un doble y anotó en un doble de C.J. Chatham.

PIRATAS 2, AZULEJOS 1 (8)

Chase De Jong subió a la lomita para abrir el juego en su segunda actuación con Pittsburgh, permitiendo un imparable y dando una base por bolas en tres entradas sin carrera.

MARINEROS 4, ROJOS 3 (8)

El dominicano Luis Castillo debutó en pretemporada con Cincinnati, ponchando a uno y dando un boleto en dos innings en blanco como abridor de los Rojos. Brandon Finnegan, invitado al entreno el viernes, lo siguió con dos episodios perfectos que incluyeron dos abanicados.

El abridor de Seattle, Nick Margevicius, admitió dos carreras y cinco hits en tres entradas. Un sencillo remolcador de Eric Filia en el séptimo capítulo impulsó al también dominicano Julio Rodríguez para la carrera del triunfo de los Marineros, que vinieron desde atrás luego de llegar al quinto inning con una desventaja de 3-0. El juego se redujo a ocho episodios por la lluvia.