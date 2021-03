Los jóvenes Marlins quieren afianzarse tras sorpresivo 2020

AP • 20 Mar 2021 - 03:57 PM

Los Marlins de Miami apenas se habían reportado el campamento de primavera cuando el zurdo Daniel Castano se topó con Don Mattingly, el Manager del Año de la Liga Nacional en 2020.

“Lo primero que le dije al ver al jefe fue felicitarlo por el premio”, señaló Castano. “Y respondió así: ‘eso fue el año pasado’. Ello te marca la pauta: el año pasado fue fenomenal, pero tenemos mucho por delante”.

Con un precoz roster y una renovada cantera de ligas menores, los Marlins son un equipo en aparente ebullición. Una sorprendente actuación en 2020 les depositó en su primera postemporada desde 2003, e insinúa que se habrían adelantado a los plazos en el tercer año de la reconstrucción emprendida bajo el director ejecutivo Derek Jeter.

Pero luego de un marca de 31-29 y ser barridos por los Bravos de Atlanta en la serie divisional de la Liga Nacional, Miami pretende subir otro escalón.

“El año pasado fue grandioso, pero está claro que no queremos conformarnos con eso”, dijo Mattingly. “Queremos volver a la carga, usar el año pasado como punta de lanza y seguir avanzando”.

JUVENTUD

Los Marlins tiene una sólida fundación gracias a una notable y abundante camada de jóvenes lanzadores

Dentro de un grupo de ocho pitchers, Castano es quien tiene mayor edad, 26 años. El grupo ni siquiera incluye Max Meyer, la tercera selección general del draft de 2020 y que podría arribar a las mayores en la recta final de la temporada.

En una rotación muy latinoamericana, los derechos Sandy Alcántara y Pablo López abren la campaña como los dos principales abridores. Pero los lanzallamas Sixto Sánchez y Edward Cabrera se perfilan como ases.

“La cantidad de lanzadores de calidad en esta organización mete miedo”, afirmó el zurdo Trevor Rogers.

La interrogante gira en torno a si en algún momento los jóvenes bateadores de los Marlins alcanzarán el mismo nivel. Miami quedó 23ero en OPS el año pasado, en cierta medida porque los prospectos Jazz Chisholm, Monte Harrison, Jesús Sánchez y Lewis Díaz se combinaron para irse de 167-24 (.144) con 68 ponches.

En las proyecciones, los Marlins asoman para quedar por debajo de .500 este años, pero podrían exceder las expectativas si uno o dos de esos promisorios toleteros despunta.

“No somos un equipo veterano, esto es lo que somos”, dijo Mattingly. “Este es un equipo con la oportunidad de seguir creciendo".

NOVATOS

Sánchez debutó en las mayores en el día que cumplió 22 años en 2020 y terminó con foja de 3-1 y efectividad de 1.69 en sus primeras cinco aperturas. Desafinó tras ello pero se lució al cubrir cinco innings en blanco contra los Cachorros en los playoffs. Chisholm busca apoderarse de la titularidad en la segunda base y se perfila como posible sucesor del veterano torpedero Miguel Rojas.

LO NUEVO

La gran novedad del equipo es la presencia de Kim Ng, contratada en noviembre como la primera mujer gerente general en MLB.

No pudo hacer mayor cosa en el mercado debido al siempre limitado presupuesto de los Marlins. Sus principales adquisiciones implicaron un gasto moderado para reforzar el bullpen. Pero Ng añadió un titular — el jardinero derecho Adam Duvall. Conectó 16 jonrones el año pasado para los Bravos, tres en un juego contra Miami.

DIETA EXITOSA

Los Marlins confían que su primera base Jesús Aguilar recupere el nivel que le dio la etiqueta de ‘All-Star’ en 2018, año en el que sacudió 35 jonrones con los Cerveceros. El corpulento venezolano revivió su carrera en Miami tras un funesto 2019, y lo acreditó a una dieta más sana, optando por más ensaladas y menos arepas.

¿Su ensalada favorita?

“La verdad es que no me gustan, pero no tengo otro remedio”, dijo Aguilar.