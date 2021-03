Sin Lindor, los Indios dependen más del pitcheo

AP • 26 Mar 2021 - 02:15 PM

Desde que su extraña temporada de 2020 terminó con una rápida eliminación en los playoffs, los Indios cedieron en canje al rostro de la franquicia y a un lanzador popular. Por si fuera poco, anunciaron que se cambiarán el nombre.

Todas esas decisiones agravaron la indignación de los seguidores del equipo. Por lo demás, el invierno transcurrió sin mayores novedades para Cleveland.

Publicidad

En realidad, no fue una sorpresa lo ocurrido en el receso entre campañas. Era sólo cuestión de tiempo antes de que los Indios se deshicieran del campocorto Francisco Lindor, que se había vuelto inasequible para el club.

Así, lo enviaron a los Mets de Nueva York en enero, junto con el abridor venezolano Carlos Carrasco.

Publicidad

Lindor protagonizó una etapa maravillosa de seis años. Cleveland ganó tres títulos consecutivos de la División Central de la Liga Americana y llegó al séptimo juego de la Serie Mundial de 2016, con mucha ayuda del puertorriqueño, cuatro veces elegido al Juego de Estrellas y ganador del Guante de Oro.

Seguir ganando no será tan fácil sin él.

“Francisco es uno de los mejores jugadores en el béisbol”, recalcó el manager Terry Francona. “Y es difícil reemplazarlo. A veces no sólo sustituyes eso con un bate, y lo sabemos. El siguiente en llegar, independientemente de quién sea nuestro campocorto, no tiene que ser Francisco Lindor. Eso no sería justo para él".

Pero la realidad es que la pérdida de Lindor constituye un golpe para un equipo que no gana la Serie Mundial desde 1948. Se trata de la sequía más larga de su tipo en las mayores.

Y ahora, Cleveland se ha rezagado respecto de otros dos equipos en su división.

Los Indios finalizaron la temporada anterior con un récord de 35-25, empatados con Chicago en el segundo puesto, detrás de Minnesota. En la ronda de comodines, fueron barridos 2-0 por los Yanquis de Nueva York.

La pandemia de COVID-19 colocó otros obstáculos en 2020 y el club pasó buena parte de la temporada sin Francona, debido a sus problemas de salud.

Aunque la campaña no terminó como esperaban los Indios, el surgimiento de Shane Bieber como as del equipo mitigó algo del dolor.

El lanzador derecho de 25 años lideró las mayores en victorias, efectividad y ponches, conquistando una rara Triple Corona de pitcheo que le valió el trofeo Cy Young y lo colocó como uno de los mejores pitchers de las Grandes Ligas.

Ahora, será la pieza fundamental de un cuerpo sólido pero inexperto de abridores, al que Francona exigirá laborar muchos innings.

Bieber sabe que la percepción desde el exterior indica que los Indios van por el camino equivocado. Sin embargo, afirma que el equipo seguirá dando pelea.

Y con el dominicano José Ramírez, candidato al Jugador Más Valioso, Cleveland tiene a gente capaz de aportar a la ofensiva.

“Muy confiados”, dijo. “Teníamos un equipo joven el año pasado, y tendremos otro equipo joven este año. Como que aprendimos sobre la marcha el año pasado. Es lo lindo que tiene el béisbol... los rosters cambian año tras año".

LA SALUD DE FRANCONA

Esta será la novena campaña de Francona con Cleveland, si quieren contar la del año pasado. Dice que la misma no vale.

“Aciaga", resumió Francona, quien apenas dirigió 14 juegos antes de padecer un problema gastrointestinal que provocó varias hospitalizaciones. Francona tuvo otro inconveniente en la primavera — una infección en el pie. Pero el piloto de 61 años se siente renovado en energía.

¿QUIÉN REEMPLAZA A LINDOR?

Los Indios se cercioraron de tener un plan de sucesión para Lindor cuando adquirieron al venezolano Andrés Giménez y al dominicano Amed Rosario, en el canje con los Mets.

Giménez ha tenido un desempeño impresionante en la pretemporada y parece haber asegurado la titularidad como campocorto. El club ha dado a Rosario trabajo en los jardines, pero le podría asignar posiciones distintas.

JÓVENES ASES

Cleveland se ha convertido en una fábrica de lanzadores.

Ninguna organización ha hecho un mejor trabajo para desarrollar a jóvenes pitchers en los años recientes. Los Indios tienen el mérito de formar a Bieber y de convertir a Trevor Bauer y Corey Kluber en ganadores del Cy Young antes de cederlos en trueques.

Necesitarán seguir haciendo su magia con los derechos Zach Plesac, Aaron Civale y Triston McKenzie, quienes tendrán papeles más destacados y deberán lanzar más innings que nunca en 2021.

BULLPEN

La salida de Brad Hand implica que James Karinchak (quien tuvo 53 ponches en 27 innings la campaña anterior) sería el cerrador principal de Francona. La otra opción sería Emmanuel Clase, quien se perdió la temporada anterior, suspendido por dopaje.

EL NOMBRE

Esta podría ser la última temporada de los Indios con el nombre que han tenido desde 1915. Previamente habían decido remover el logo del “Cacique Wahoo” de sus camisetas y gorros.