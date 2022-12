Aaron Judge no repetiría como MVP, según MLB.com

Aaron Judge es el actual Jugador Más Valioso o MVP de la Liga Americana en el béisbol de las MLB. Los grandes números que puso en 2022 el ahora capitán de los Yankees de Nueva York le dieron este título sin muchos comentarios en contra, sin embargo, según la proyección de MLB.com el jardinero izquierdo de los Bombarderos del Bronx no repetirá esta distinción.

La proyección indica que el próximo MVP del joven circuito podría ser el dominicano José Ramírez. El pelotero ha terminado entre los primeros en la votación del MVP de la Americana en cinco de los últimos seis años. Es solo cuestión de tener una temporada verdaderamente trascendentes en la que su caso se vuelve obvio.

En camino a recuperarse por completo para el día inaugural y con una mejor protección de la alineación después de la adquisición de Josh Bell, no hay razón para no pensar que Ramírez no volverá a estar en un nivel de calibre MVP.