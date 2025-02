¡Atención fanáticos! Calle 7 Panamá da inicio a una nueva temporada hoy

A partir de las 4:00 p.m., no te pierdas el programa favorito de los panameños, en vivo por Telemetro, y en sus plataformas digitales: YouTube, Telemetro en Directo y Medcom Go.

A mediados de la etapa verde, se revelaron los nombres de los posibles nuevos competidores que se sumarán a esta temporada. Todos ellos están listos para darlo todo en la batalla y demostrar su habilidad en esta prueba de resistencia y destreza.

Embed - CALLE 7 PANAMÁ on Instagram: "¡ES HOY, ES HOY! . . ¡LA COMPETENCIA NO DESCANSA! y el campo de batalla arranca con todo esta tarde, nuevas caras y nuevos retos que ustedes NO se pueden perder.. sorpresas esperan… ¿Quién regresa? ¿Quién se va por siempre? ¿Habrán regresos legendarios? ¡QUE NADIE SE LOS CUENTE! NOS VEMOS A LAS 4PM♥ #Calle7Panama #CompetenciaDeVerdad #FuriaRoja #FiebreAmarilla"