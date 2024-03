Calle 7 Panamá: Claudia Tapasco pide empatía en el campo de batalla

Claudia Tapasco se pronuncia y pide empatía en el campo de batalla de Calle 7 Panamá

Luego de mostrarle un video, donde Tapasco habla de los comentarios que surgieron por su regreso y que considera que las verdaderas rivalidades están en su equipo, ha mostrado su sentir al respecto.

"Hay momentos en los que a pesar de que tenga un carácter muy fuerte, a mi me a pegado muy duro varios días, al principio los comentarios llegar y escuchar comentarios de no sé que hace acá, no sé por qué la volvieron a llamar, no sirve, nunca ha servido", expresó Claudia, afirmando lo complicado que es para ella esta situación.

"Uno también tiene sueños como todos acá y es muy difícil llegar a casa y sentir ese vacío", agregó Tapasco.

Claudia reconoce que no ha sido la mejor competidora y que le ha costado muchísimo estar en Calle 7 Panamá, pero ella solo pide empatía porque no todos tienen el mismo talento, ni las mimas habilidades, pero recordó que los sueños son los mismos.