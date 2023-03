Calle 7 Panamá: ¡Es Oficial! Estos legendarios están de regreso

calle 7 legendarios HD_2023_03_17_16_39_18 (1).mp4

Reacciones de los legendarios

Tras conocerse los resultados, las emociones no faltaron. En el caso de Claudia Tapasco, las lágrimas bañaron su rostro.

"El cariño de la gente, me sorprende… muchísimas gracias. No tengo palabras para expresar todo ese cariño que ustedes me dan", dijo Claudia Tapasco, quien ahora sí podría convertirse en la capitana de la Fiebre Amarilla para este temporada. Durante la semana, Tapasco ha portado de manera simbólica una banda de capitanía en su brazo.

Mientras que Yoani Ben no ocultó su sorpresa por el cariño de la Furia Roja. "Yo me sorprendí, las últimas temporadas fui amarilla y no pensé que la Furia Roja me aceptara", dijo la llamada Pantera.

¿Quiénes serán los demás legendarios?

Tras el anuncio de los cuatro legendarios, inmediatamente se reactivaron las votaciones, ya que la próxima semana se conocerá el resto.

En total, serán ocho los legendarios que retornarán al campo de batalla para defender los colores de la Furia Roja y la Fiebre Amarilla. ¿Quiénes serán?