Calle 7 Panamá: Los legendarios regresan a la competencia

Estamos contentos y con mucha emoción, después de 3 años venimos con todo. Nos hemos preparado muchísimo. Estamos contentos y con mucha emoción, después de 3 años venimos con todo. Nos hemos preparado muchísimo.

Por otro lado, Demi Becerra confesó que "Los nuevos competidores y los legendarios harán de esta nueva temporada algo fuera de este mundo."

Por supuesto, para este gran regreso no puede faltar la mente detrás de los desafíos, así es, el mismísimo Teko esperó 3 años para este momento. "Estuve en varios proyectos, cumplimos con la fanaticada, algún día volvemos siempre dije, incluso la corporación me ofreció volver a calle 7 Chile, pero no quise sentirme derrotado."

¿Quiénes son los legendarios?

Los presentadores no quisieron rebelar nombres pero sí afirmaron que habrán legendarios que son ex campeones.