Calle 7 Panamá: Yoani Ben está a la espera del dictamen médico

Ayer cuando caí me quede como en shock porque no me esperaba un golpe así en un pasamanos, luego ya fui reaccionando. Ayer cuando caí me quede como en shock porque no me esperaba un golpe así en un pasamanos, luego ya fui reaccionando.

La llamada Pantera expresó que ayer no sentía tanto dolor, pero que hoy siente dolor hasta en lugares que no pensaba que se había lastimado.

Hoy amanecí con ciertos dolores en lugares que ni sabia que me golpíe. Me hicieron varias placas, me examinó un doctor, aún no tengo los resultados de las placas, lo van a mandar directamente a la producción. Hoy amanecí con ciertos dolores en lugares que ni sabia que me golpíe. Me hicieron varias placas, me examinó un doctor, aún no tengo los resultados de las placas, lo van a mandar directamente a la producción.

Yoani se encuentra en casa tranquila tomándose los días de reposo, pero se encuentra triste por no poder estar con su equipo.

Los días de reposo dependerán del dictamen médico, sin embargo, el dr le aconsejó que no piense en la competencia sino en su salud. ¿Podrá llegar a la etapa verde la capitana de la furia roja?

Por su parte, los compañeros le mandaron buenas vibras y que regrese pronto.