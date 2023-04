Yoani Ben ahora es cantante: "Este es el comienzo"

Siempre Fresh de la cabeza a los pies, lo que pasa es que no tengo nada que temer, mi tiempo con cualquiera no lo puede perder, dime tú si lo puedes comprender, yo te aterrizo con la fría la que te rompa y no avisa sin anestesia, te soy franca tengo mil y un defectos, soy humana, bienvenidos todos este es mi comienzo. Siempre Fresh de la cabeza a los pies, lo que pasa es que no tengo nada que temer, mi tiempo con cualquiera no lo puede perder, dime tú si lo puedes comprender, yo te aterrizo con la fría la que te rompa y no avisa sin anestesia, te soy franca tengo mil y un defectos, soy humana, bienvenidos todos este es mi comienzo.

Dice parte del tema, que ella misma compuso, pero eso no es todo, se espera una posible colaboración musical junto a Tarzán, competidor actual de Calle 7 Panamá. ¿Será un remix?

Escucha ahora el tema de Yoani Ben "La Pantera" aquí: