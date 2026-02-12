Carnavales 2026: reinas, culecos y artistas que encenderán La Villa de Los Santos

La Villa de Los Santos se prepara para recibir a visitantes para el Carnaval 2026. @alcaldiadelossantos.pa

Bajo el lema "La Villa se respeta", el Carnaval de La Villa de Los Santos 2026 promete ser una experiencia inolvidable cargada de lujo, esplendor y música sin freno. La fiesta oficial, que se extenderá del sábado 14 al martes 17 de febrero, contará con un despliegue de talento en tarima y la histórica rivalidad de sus tunas.

Soberanas de la tradición en La Villa de Los Santos

El lujo y la pasión del carnaval tableño estarán representados por sus dos majestades, quienes están listas para hacer historia en el Parque Simón Bolívar:

S.M. Mehel P. García C. : Reina de Calle Arriba de La Villa 2026.

S.M. Nelmary B. Villarreal M.: Reina de Calle Abajo de La Villa 2026.

DJs y entretenimiento en tarima

La cabina de La Villa contará con un despliegue de ritmos que incluyen dembow, plena y electrónica para mantener la energía a todo meter. Entre los encargados de los controles se encuentran:

Talento destacado : Dj Residen, Dj Didi, Selecta Cecilio y Dj Rafa “El Dragón”.

Figuras y Crew: Josselin Castillo, Dj Alfredo, Maticos Almirantes, Madness Crew, Chamakito, Dj Kevmax y Dj Aldo.

La invitación está abierta para todos los que deseen disfrutar de una celebración que combina la alegría popular con el máximo esplendor nacional del 14 al 17 de febrero.