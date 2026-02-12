| Telemetro
Carnavales 2026: reinas, culecos y artistas que encenderán La Villa de Los Santos

Con una impresionante alineación de DJs y la elegancia de sus soberanas, La Villa de Los Santos se prepara para cuatro días de Carnaval.

La Villa de Los Santos se prepara para recibir a visitantes para el Carnaval 2026.
Christopher Perez
Bajo el lema "La Villa se respeta", el Carnaval de La Villa de Los Santos 2026 promete ser una experiencia inolvidable cargada de lujo, esplendor y música sin freno. La fiesta oficial, que se extenderá del sábado 14 al martes 17 de febrero, contará con un despliegue de talento en tarima y la histórica rivalidad de sus tunas.

Soberanas de la tradición en La Villa de Los Santos

El lujo y la pasión del carnaval tableño estarán representados por sus dos majestades, quienes están listas para hacer historia en el Parque Simón Bolívar:

  • S.M. Mehel P. García C.: Reina de Calle Arriba de La Villa 2026.

  • S.M. Nelmary B. Villarreal M.: Reina de Calle Abajo de La Villa 2026.

DJs y entretenimiento en tarima

La cabina de La Villa contará con un despliegue de ritmos que incluyen dembow, plena y electrónica para mantener la energía a todo meter. Entre los encargados de los controles se encuentran:

  • Talento destacado: Dj Residen, Dj Didi, Selecta Cecilio y Dj Rafa “El Dragón”.

  • Figuras y Crew: Josselin Castillo, Dj Alfredo, Maticos Almirantes, Madness Crew, Chamakito, Dj Kevmax y Dj Aldo.

La invitación está abierta para todos los que deseen disfrutar de una celebración que combina la alegría popular con el máximo esplendor nacional del 14 al 17 de febrero.

