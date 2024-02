Festabal 2024: Cronograma de Actividades

"Quisimos hacer hincapié en el tema de los resbalosos, porque los resbalosos son una puesta en escena de ese negro cimarrón que busca su libertad y trata de salir de esa esclavitud y en el Arrabal de Santa Ana se cimentaron algunos negros cimarrones que después de las evolución de la esclavitud empezaron a tener todas esas manifestaciones y expresiones culturales como lo son, las comparsas y los resbalosos que se asentaron en área de la Avenida Central", dijo Dorian Sarmiento, Directivo del Patronato de Santa Ana.

La actividad se llevará a cabo desde la Plaza De Santa Ana, en la Avenida Central.

A continuación el cronograma de actividades para el Festabal:

Embed - PATRONATO DE SANTA ANA on Instagram: "#Festabal2024 Se viene el Carnavalito de la Avenida Central del 16 al 18 de Febrero en la Plaza De Santa Ana Ven a disfrutar de tres días de CULTURA , TRADICIÓN Y RESCATE DE NUESTRO PATRIMONIO INMATERIAL. EL LEMA DEL 2024 ES RESBALOSOS Y TAMBORES y tendremos un itinerario cargado de actividades: Viernes 16 de Febrero Noche de Antaño (Recordando los Naitafun y los Toldos ) desde las 5:00 P.M. Sábado 17 de Febrero Noche Tropical (Homenaje a la Salsa) desde las 5:00 P.M. Domingo 18 de Febrero Culecos Familar (desde las 11:00 A.M.) Reinado del Proyecto Vidas Desfile de Comparsas, Resbalosos y Diablos desde la Calle C hasta la Plaza de Santa Ana. Ven y disfruta de nuestro PATRIMONIO y nuestra identidad. TE INVITA : EL PATRONATO DE SANTA ANA JUNTA COMUNAL DE SANTA ANA EL MINISTERIO DE CULTURA #Festabal2024 #Carnavalito #Comparsas #Resbalosos #Panamá"