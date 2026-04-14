Accidente en la DGI deja un fallecido durante mantenimiento de elevador

Accidente en la DGI deja un fallecido.

Por Ana Canto Un trágico accidente se registró la noche de este martes en la casa matriz de la Dirección General de Ingresos (DGI), ubicada en la Avenida Balboa, cuando el desprendimiento de un elevador cobró la vida de un trabajador de una empresa proveedora y dejó a otra persona con lesiones, pero en condición estable.

Te puede interesar: Funcionario de la DGI muere tras desplome de elevador

Según los informes preliminares, ambos operarios se encontraban realizando labores de mantenimiento en el sistema de elevadores cuando ocurrió el incidente. Al lugar acudió personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras de rescate para estabilizar al herido y trasladarlo a un centro hospitalario.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse