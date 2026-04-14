Accidente en la DGI deja un fallecido durante mantenimiento de elevador

Un trágico accidente se registró la noche de este martes en la casa matriz de la Dirección General de Ingresos (DGI), ubicada en la Avenida Balboa, cuando el desprendimiento de un elevador cobró la vida de un trabajador de una empresa proveedora y dejó a otra persona con lesiones, pero en condición estable.
Peritos de Criminalística del Ministerio Público se presentaron en las instalaciones para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones pertinentes, con el fin de determinar las causas exactas del fallo mecánico y deslindar responsabilidades.