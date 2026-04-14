Panamá Nacionales -  14 de abril de 2026 - 20:19

Accidente en la DGI deja un fallecido durante mantenimiento de elevador

Peritos de Criminalística del Ministerio Público se presentaron en las instalaciones para realizar el levantamiento del cadáver tras el accidente en la DGI.

Accidente en la DGI deja un fallecido.

Accidente en la DGI deja un fallecido.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un trágico accidente se registró la noche de este martes en la casa matriz de la Dirección General de Ingresos (DGI), ubicada en la Avenida Balboa, cuando el desprendimiento de un elevador cobró la vida de un trabajador de una empresa proveedora y dejó a otra persona con lesiones, pero en condición estable.

Según los informes preliminares, ambos operarios se encontraban realizando labores de mantenimiento en el sistema de elevadores cuando ocurrió el incidente. Al lugar acudió personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes realizaron las maniobras de rescate para estabilizar al herido y trasladarlo a un centro hospitalario.

Peritos de Criminalística del Ministerio Público se presentaron en las instalaciones para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las investigaciones pertinentes, con el fin de determinar las causas exactas del fallo mecánico y deslindar responsabilidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044209734807404945&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses entierra restos no reclamados

Potabilizadora de Chilibre ya opera al 100% tras trabajos del IDAAN

MEDUCA reanuda clases en Bocas del Toro desde este miércoles 15 de abril

Recomendadas

Más Noticias