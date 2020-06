View this post on Instagram

Los Esteros del Iberá hoy rebosan de vida silvestre, pero algunas especies nativas aún faltan para que este ecosistema vuelva a estar completo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Yerbalito, una reserva privada de rewilding al norte de Iberá, es el segundo sitio de liberación en donde cinco guacamayos rojos juveniles se suman a la primera población silvestre de la especie, tras más de cien años de extinción en Corrientes, y medio siglo en Argentina. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Varios registros de exploradores entre 1809 y 1945 indican que, históricamente, el guacamayo rojo (Ara chloropterus) volaba en los cielos del norte argentino. Sin embargo, su caza para alimento, mascotismo y ofrendas, sumadas a la actividad ganadera que se desarrolló en los siglos XVIII y XIX lo llevaron a la extinción. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Gracias al trabajo colaborativo entre gobiernos, como el de la Provincia de Corrientes, e instituciones como la Administración de Parques Nacionales, el Ecoparque de Buenos Aires y Fundación Temaikèn, suman 15 los guacamayos que habitan y sobrevuelan el norte del Gran Parque Iberá, dando mayor esperanza a que la especie vuelva a cumplir su rol ecológico en este ecosistema y ayude a revitalizar al bosque paranense. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ El Proyecto Iberá busca recuperar la fauna nativa de los Esteros del Iberá y generar un modelo sostenible de desarrollo a partir de la recuperación de ecosistemas y el turismo de naturaleza. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Conocé más sobre este suceso en las Crónicas de Rewilding siguiendo el link en nuestra bio. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @rewilding_argentina - @tompkins_conservation - @ecoparqueba - @fundaciontemaiken - @centro_aguara ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |#Rewilding_Argentina |#Rewilding |#Conservation |#Ibera |#Corrientes |#GuacamayoRojo |#Reintroduction |#EndemicSpecies |#KeystoneSpecies |#Nature |#Macaw