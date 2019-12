Sterling K. Brown resta importancia a su condición de "sex symbol"

Showbiz • 18 Dic 2019 - 01:57 PM

El actor Sterling K. Brown se ha destacado a lo largo de los últimos años como uno de los intérpretes más atractivos de Hollywood, una condición de la que se siente muy orgulloso, entre otras razones, porque supone un claro reconocimiento del tiempo y esfuerzo que dedica a sus sesiones de gimnasio. Sin embargo, el protagonista de la serie "This Is Us" ha querido restar importancia a este título de "sex symbol" en su última entrevista, aclarando que de nada le serviría si no se valorara igualmente su trabajo interpretativo.

"Creo que puede situarte en una pendiente muy resbaladiza, una muy peligrosa. Creo que es muy halagador que se te felicite por tu 'sex appeal', o que se celebre tu atractivo físico, pero siempre que se te celebre como el ser humano integral que eres y no se te reduzca a un mero mito erótico", ha explicado el artista de 43 años en conversación con la revista Playboy.

"Quiero pensar que nunca se me ha dado un trabajo únicamente por mi complexión física. Creo que la gente me ha visto hacer un buen trabajo en cine y televisión, y espero que se me contrate porque se me considere un actor competente", ha reivindicado en la misma entrevista para, justo a continuación, asegurar que nunca le temblará el pulso a la hora de quitarse la camiseta en pantalla siempre que esté "justificado" o aporte algo de valor a la audiencia.

"No es que me vaya a quitar la ropa porque sí, pero no me importa hacerlo cuando la situación está justificada de alguna forma, o aunque solo sea para sorprender al personal y puedan decirse: 'Oh, esto no me lo esperaba'", ha señalado el también actor de 'Pantera Negra' o 'Frozen 2'.