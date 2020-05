View this post on Instagram

#Cinéfondation #LAtelier 🎥 Découvrez l'Atelier 2020 de la Cinéfondation ! 16 réalisateurs pour une 16e édition. 15 projets prometteurs en provenance de 15 pays. Ces cinéastes de demain sont invités au Festival de #Cannes2020. Du 14 au 21 mai, ils auront l'occasion d’y rencontrer les partenaires et coproductions internationales indispensables à la réalisation de leur film. ➡ Découvrez les projets : https://bit.ly/2IviFR9 ----- #Cinéfondation #LAtelier 🎥 Discover #LAtelier2020 of the Cinéfondation! 16th edition. 16 directors. 15 promising projects from 15 countries. These filmmakers of tomorrow are invited at #Cannes2020 from May 14 to 21. An opportunity for them to meet international co-productions and partners, essential to start the making of their film. ➡ Discover the projects: https://bit.ly/38AY0FM