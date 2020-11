SHOWBIZ • 12 Nov 2020 - 08:45 AM

La cantante y actriz Selena Gomez regresará al cine tan pronto como las circunstancias ligadas a la pandemia del coronavirus lo permitan, y de forma más concreta para narrar las trepidantes aventuras de la legendaria montañera Silvia Vasquez-Lavado. Como ha dado a conocer la propia compañía de producción de la artista, July Moon Productions, el filme supondrá una adaptación del exitoso libro de memorias de la deportista, la primera mujer peruana en alcanzar la cima del Monte Everest y la primera fémina homosexual en coronar los siete picos más altos del planeta.

La cinta llevará el título de 'In the Shadow of the Mountain' y hará también referencia al activismo que ha venido desplegando Vasquez-Lavado en favor de las víctimas de abusos sexuales y tráfico de personas: todo ello a través de la fundación sin ánimo de lucro 'Courageous Girls', la cual organiza también excursiones al monte Everest para aquellas mujeres que han sufrido semejantes tropelías.

Se desconoce por el momento cuándo comenzará la fase de rodaje y, sobre todo, las fechas estimadas en que la producción podría estrenarse en las salas de todo el mundo. Evidentemente, la época de crisis sanitaria que atraviesa el planeta implica más incertidumbre que nunca en lo que a las previsiones de este tipo de proyectos se refiere, pero, en cualquier caso, aquellos profesionales involucrados en la producción están muy entusiasmados ante la oportunidad de poder difundir la fascinante trayectoria de Vasquez-Lavado. "Silvia es una fuerza de la naturaleza y por eso estamos encantados de dar a conocer una historia de resiliencia, coraje, aventura y humanidad", ha declarado Donna Gigliotti, una de las productoras de la cinta.