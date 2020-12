Lista de galardones de los 33 Premios del Cine Europeo

EFE • 14 Dic 2020 - 07:56 AM

La película "Another round", dirigida por el danés Thomas Vinterberg, se hizo este sábado con el premio al mejor filme de la 33 edición de los Premios de Cine Europeo en una gala celebrada virtualmente desde en Berlín y que concluyó con este palmarés:

Mejor película: "Another round" (Druk)

Mejor director: Thomas Vinterberg, por "Another round" (Druk)

Mejor comedia: "The big hit", de Emmanuel Courcol.

Mejor actriz: Paula Beer, por "Ondina".

Mejor actor: Mads Mikkelsen, por "Another round" (Druk)

Mejor guionista: Thomas Vinterberg y Tobias Lindhom por "Another round" (Druk)

Mejor documental: "Collective", de Alexander Nanau.

Premio Descubrimiento Europeo: Carlo Sironi, por "Sole".

Premio a la innovación narrativa: Mark Cousins, por "Women make film: a new road movie through cinema".

Mejor película de animación: "Josep", de Aurel.

Mejor fotografía: Matteo Cocco por "Volevo nascondermi", de Giorgio Diritti.

Mejor edición: Maria Fantastica Valmori por "Il varco", de Federico Ferrone y Michele Manzolini.

Mejor diseño de producción: Cristina Casali por "The personal history of David Copperfield", de Armando Iannucci.

Mejor diseño de vestuario: Ursula Patzak por "Volevo nascondermi", de Giorgio Diritti.

Mejor maquillaje y peluquería: Yolanda Piña, Félix Terrero y Nacho Díaz por " La trinchera infinita", de Jon Garaño, Aitor Arregi y José Mari Goenaga.

Mejor música original: Dascha Dauenhauer por "Berlin Alexanderplatz", de Burhan Qurbani.

Mejor sonido: Yolande Decarsin por "Petite fille", de Sébastien Lifshitz.

Mejores efectos visuales: Iñaki Madariaga por "El hoyo", de Galdez Gaztelu-Urrutia.

Mejor cortometraje: "All cats are grey in the dark", de Lasse Linder.

European University Film Award: "Saudi Runaway", de Susanne Regina Meures.

Premio Co-Producción Eurimages: Luís Urbano.