Apple se queda con la cinta sobre Napoleón de Ridley Scott y Joaquin Phoenix

EFE • 15 Ene 2021 - 08:21 AM

Apple Studios producirá "Kitbag", la ambiciosa película sobre Napoleón Bonaparte que reunirá al director Ridley Scott con el actor Joaquin Phoenix tras su exitosa colaboración en "Gladiator" (2000).

"Napoleón es un hombre por el que siempre he sentido fascinación", dijo Scott hoy al portal Deadline.

"Salió de la nada para mandar en todo, pero mientras llevaba a cabo una guerra romántica con su infiel esposa Josefina. Conquistó el mundo para intentar ganarse su amor, y cuando no pudo lo conquistó para destruirla, y se destruyó a sí mismo en el proceso", añadió.

Con el proyecto de "Kitbag", que se dio a conocer el pasado octubre, Joaquin Phoenix pasará de ser el cruel emperador romano de "Gladiator" a interpretar a otro poder imperial como el de Napoleón Bonaparte.

Esta película será una mirada a los orígenes de Napoleón y un retrato de su ambición militar sin descuidar cómo le marcó su amor con su esposa Josefina.

David Scarpa, que escribió "All the Money in the World" (2017) para Scott, se ocupará del guion de "Kitbag".

"Ningún actor podría encarnar a Napoleón como Joaquin", aseguró Scott.

"Creó uno de los emperadores más complejos en la historia del cine en 'Gladiator', y crearemos otro así con su Napoleón. El guion escrito por David Scarpa es brillante, y no hay un mejor socio que Apple para llevar una historia como esta al público global", agregó.

La pandemia no ha frenado a Scott, uno de los cineastas fundamentales de las últimas décadas gracias a películas como "Alien" (1979), "Blade Runner" (1982) o la propia "Gladiator".

El británico terminó recientemente el rodaje de "The Last Duel", otro proyecto histórico y que gira en torno a un caballero y un escudero que resuelven sus diferencias midiéndose con la espada.

Matt Damon y Ben Affleck son los protagonistas de esta película.

Posteriormente, Scott tiene previsto rodar "Gucci", una potente cinta que encabezará Lady Gaga sobre el asesinato de Maurizio Gucci, quien fue un miembro destacado de la familia que creó la famosa marca italiana de moda.

Robert de Niro, Al Pacino, Jeremy Irons, Adam Driver y Jared Leto son los pesos pesados que han sonado para acompañar a Lady Gaga en esta cinta.

Después de "Gucci" llegaría el turno de "Kitbag" dentro de la ajetreada agenda de Scott.

Por su parte, Phoenix es dueño de una carrera interpretativa modélica ("Walk the Line", 2005; "The Master", 2012; "Her", 2013; o "Inherent Vice", 2014) que coronó en 2020 por todo lo alto con el Oscar al mejor actor por su impresionante papel en "Joker" (2019).

Phoenix recibió su primera nominación a los Oscar gracias a "Gladiator", cinta de Scott que se acabó llevando cinco estatuillas, incluidas las de mejor película y mejor actor para Russell Crowe.