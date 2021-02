SHOWBIZ • 22 Feb 2021 - 08:52 AM

La cantante, actriz y modelo Zendaya está muy de actualidad estos días por el éxito y las buenas críticas que ha cosechado su última película, 'Malcom & Marie', una cinta que protagoniza y de la que además ejerce como productora en colaboración con el gigante del streaming Netflix.

La también estrella de la aclamada serie 'Euphoria' ha concedido ahora una nueva entrevista al New York Times para revelar que su notable carrera profesional no se limitará al ámbito de la interpretación, ya que su objetivo último pasa por convertirse en una reputada directora, responsable de la creación de historias que otorguen visibilidad a aquellos colectivos y realidades que no suelen tener cabida en la pequeña o en la gran pantalla.

De forma más concreta, Zendaya desea construir personajes que escapen de estereotipos y de esos clichés que en ocasiones aquejan a las actrices afroamericanas y de otras minorías étnicas, hasta el punto de asegurar que hará todo lo posible para que las mujeres de la industria, de toda clase y condición, cuenten con papeles complejos y acordes a lo polifacético del universo femenino.

"Desde luego, me encantaría convertirme en directora, aunque sé que tengo mucho que aprender. Pero he disfrutado mucho de mis responsabilidades como productora, así que en el futuro, y espero poder conseguirlo algún día, me gustaría poder crear esos roles en los que quiero ver a las mujeres afroamericanas y de color. ¡Esa es una meta que me entusiasma!", ha explicado en su conversación con el citado diario.