SHOWBIZ • 8 Mar 2021 - 03:38 PM

El próximo proyecto interpretativo de Elsa Pataky le llevará a meterse en la piel de una teniente del ejército que se enfrenta a un desastre de proporciones apocalípticas. A simple vista, nadie pensaría que la actriz de 44 años fuera a tener que esforzarse demasiado para representar de forma realista a un personaje de estas características, pero ella acaba de desvelar que ha modificado su rutina habitual para incluir entrenamientos de fuerza y de tonificación.

"Necesito ponerme muy fuerte para este papel, y hacer un cambio enorme en mi cuerpo", ha explicado a la edición australiana de la revista Women's Health. "Sabía que tenía que empezar a trabajar con pesas para ponerme más musculosa".

A la hora de afrontar este desafío, la intérprete española cuenta con la ayuda de Ross Edgley, el entrenador personal de su marido Chris Hemsworth, que ha diseñado un programa con el que ella empezó a ver resultados en tan solo cuatro semanas. Además, también se está preparando para afrontar las escenas de acción que incluyen desde nadar a escalar o realizar complicadas coreografías de lucha.

"Me traje a casa una pistola de juguete para practicar y les enseñé a mis hijos una pelea que tengo que hacer y estaban muy emocionados. Especialmente mi hija, que tiene dos hermanos que no paran de decirle: 'Somos más fuertes que tú'. Y ella siempre les dice que eso no puede ser", ha bromeado.