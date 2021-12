Cortometraje Aída inicia su gira de exhibiciones en Panamá

"Yo he visto la película 30 veces y aún me sigo emocionando. Ví como también ustedes se emocionaron con el trabajo y no solo buscamos esa emoción sino también que tengamos presente lo que sucedió y levantemos la voz por esas personas que no han podido levantarla durante todo este tiempo", fueron las palabras de Dionisio Guerra durante un conversatorio tras la proyección del cortometraje.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXr87FNLAZE%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Creacion Colectiva (@creacioncolectiva)

Gira nacional de Aída

Luego de dos días de proyecciones en el Teatro Gladys Vidal, cortometraje Aída inicia su gira nacional.

Las fechas serán las siguientes: