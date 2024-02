Elmis Castillo estrenará la película "Érase una vez en Panamá" en marzo

"En este caso, más que un politico o un suceso traté de utilizar el sistema por ejemplo salud, que es como un enemigo que tienen todos los panameños, el pasado de Panamá, que actualmente se están repitiendo algunas cosas, es por eso que vez que la historia se cuenta en dos tiempos", expresó el actor panameño acerca de su nueva producción.

Además, reveló que durante el suceso que se dio en la Vía Ricardo J. Alfaro en donde estamentos de seguridad tuvieron que intervenir para detener a los que estaban en un vehículo blindado, grabó algunas escenas y las aprovechó para la película, ya que se encontraba grabando cerca del lugar de los hechos.

"Érase una vez en Panamá" este 21 de Marzo