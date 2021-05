Estreno de "Cruella" con un homenaje a Cameron Boyce

Cruella es una película crimen, comedia dramática y aventura, dirigida por el director australiano Craig Gillespie, basada en la historia de 101 Dálmatas de Disney por Bill Peet; The Hundred and One Dalmatians de Dodie Smith. Emma Stone encarna a esta villana y que cuenta también con la participación de los actores: Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham, Kirby Howell-Baptiste y Mark Strong en papeles secundarios. La película está ambientada en los años 70, y muestra el camino de Estella, una aspirante a diseñadora de modas que luego se convierte en la malvada Cruella de Vil.