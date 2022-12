Protagonista de "Avatar", dejó la bebida gracias a un ultimátum de su esposa

"Es que no podía verlo, pensaba que era normal. El caso es que no me gustaba a mí mismo, y beber me ayudaba a sobrellevar el día. Creo que, de diez personas, nueve tampoco podían notarlo. Quizá alguno podía olerlo en mí, pero cuando me miraban, veían a un tipo normal que seguía haciendo su trabajo, y que además lo hacía bastante bien", ha explicado en su conversación con la revista, a la que ha revelado que, antes de tomar vuelos de corta duración, consumía hasta cinco copas de champán para aplacar los nervios.

Fue su mujer, con quien se casó en 2014, quien decidió tomar cartas en el asunto para cortar esta dinámica de raíz, y lo hizo por medio de un ultimátum. "Me lo dijo con amor, sin enfado o decepción. Me dijo que yo podía hacer lo que quisiera, pero que ella no estaba dispuesta a seguir aguantándolo. Me salvó del precipicio", ha recordado con emoción.

Uno de los principales efectos de sus sesiones de embriaguez, como ha confesado el artista de 46 años, es que le convertían en un hombre "petulante" y "beligerante", pero jamás hicieron de él una persona agresiva o demasiado cruel con sus seres queridos.

"Era como una especie de borracho emocional. Cuanto más bebía, más sensible me ponía y me comportaba de forma errática. No creo que fuera cruel, pero sí me volvía algo petulante y beligerante, todo lo discutía", ha reconocido antes de achacar, en parte, a la cultura australiana su negativa inicial a admitir su dependencia y buscar ayuda profesional.