Chef panameño gana dos premios en los Gourmand Awards 2023

•Para el libro: (Mejor libro de chef celebridad, América) - Best Celebrity chef book - América.

•Para el chef: (Mejor en el mundo de la Televisión gastronómica y Redes Sociales) - Best in The World Food Tv and Social Media.

Los premios Gourmand son conocidos como los Óscar de los libros de gastronomía y bebidas, en donde artistas, escritores, chef, restaurantes y gastrónomos provenientes de diversos países de todos los continentes, compiten por tan preciados galardones que sirven para posicionarlos en el arte culinario.

Discurso de primer premio Chef Celebrity Mundial.mp4

Después de tan destacado triunfo, el chef Grimaldo arribó al país este 30 de mayo, muy feliz por haber puesto el nombre de Panamá en el más alto sitial de la gastronomía mundial, pues además de llevar nuestros sabores a una cena diplomática que el mismo prepararó con el respaldo de la Embajada de Panamá en Suecia, también compartió con otras personalidades y autores de cocina sobre este fascinante mundo, pero muy en especial resaltó nuestra cultura, costumbres y tradiciones.