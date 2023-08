Active Re logra alcanzar la prestigiosa calificación de A de AM Best

La calificación crediticia de A, otorgada por AM Best, refleja el compromiso continuo de Active Re

Active Capital Reinsurance, Ltd. (Active Re), líder en el sector de reaseguros, se complace en compartir su más reciente logro, al obtener la prestigiosa calificación de fortaleza financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente) y las calificaciones crediticias de emisor de largo plazo (ICR por sus siglas en inglés) de A (Excelente) por parte de la renombrada calificadora internacional, AM Best.