BAC reafirma su liderazgo en soluciones financiera

BAC consolidó su participación en el Panama Motor Show 2025 como uno de los actores financieros más relevantes del evento, presentando un portafolio integral de soluciones para movilidad que responde a las distintas necesidades del mercado panameño. La presencia del banco en el evento tanto en su stand como en los puntos de venta de las agencias participantes reafirma una estrategia omnicanal que lo ha mantenido durante diez años consecutivos entre los diez principales jugadores en este segmento.

El éxito sostenido de BAC en soluciones financieras para movilidad se explica desde una premisa: diseñar productos que se adapten a la realidad económica y los distintos momentos de vida de sus clientes. Esta comprensión profunda del mercado ha generado respuestas consistentes y ha impulsado al banco a mantenerse en constante evolución.

Durante el evento, el banco presentó un ecosistema de beneficios pensado para distintos momentos de vida: desde el período de gracia de tres meses para quien necesita aire en su flujo de caja inicial, hasta plazos de hasta 108 meses para quienes priorizan cuotas manejables. También bonos de hasta $1,200 según agencia, beneficios con Top CarWash, descuentos del 20% en Thule y Weather Tech, y cashback de $15 mensuales con Panapass durante tres meses.

"Nuestro liderazgo en este segmento es resultado de una década escuchando y comprendiendo las necesidades reales de los panameños. En BAC diseñamos soluciones que se adaptan a distintos momentos de vida, y nuestra presencia en el Panama Motor Show refleja ese compromiso: estamos presentes en cada momento, donde nuestros clientes nos necesitan", afirmó Armando Balma, VP Banca de Personas y Medios de Pago de BAC.

Además de las condiciones comerciales, BAC reforzó su apuesta por la innovación digital con opciones de preaprobación en línea y trámites 100% digitales, reduciendo tiempos de gestión y facilitando el acceso al crédito vehicular desde cualquier punto de contacto.

Con una red de distribución consolidada y presencia constante en los momentos clave del mercado, BAC ratifica su posición como aliado estratégico en movilidad y refuerza su compromiso de seguir construyendo soluciones que respondan a las necesidades reales del país.