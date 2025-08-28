Centroamericanos podrán viajar más con nueva tarjeta de BAC que convierte compras en millas.

Cada vez más centroamericanos sueñan con viajar y descubrir nuevos destinos, y las millas se han convertido en una herramienta clave para hacerlo posible. Ciudades como Madrid, Miami, Barcelona, Cancún y París destacan entre las favoritas, reflejando una tendencia creciente hacia la inversión en experiencias de viaje. Programas como Lifemiles permiten que más personas transformen sus compras diarias en oportunidades reales de volar, haciendo que el deseo de conocer el mundo esté al alcance de todos.

A través de la tarjeta Avianca Lifemiles Visa de BAC, los consumidores centroamericanos tendrán la oportunidad de transformar sus hábitos de consumo obteniendo beneficios tangibles para viajar y optimizando el valor de cada transacción.

“En Lifemiles, nuestra misión es que cada vez más personas puedan volar más y mejor, por eso celebramos este importante anuncio para los centroamericanos. Esta nueva tarjeta Visa convierte de manera práctica cada compra en millas para su próximo viaje” afirma Diego Lipschitz, Director Senior de Aliados Financieros Global de Lifemiles.

La tarjeta, disponible en las categorías Gold, Platinum e Infinite trae consigo una gran oferta de acumulación con 1.25 millas por dólar, para la tarjeta Gold, 1.50 millas para la Platinum y 2 millas por dólar para la Infinite. Adicionalmente, como incentivo de lanzamiento, los nuevos clientes que cumplan con los requisitos de consumo asignados por el banco podrán acceder a un bono de bienvenida de hasta 30,000 millas, además de un crédito de hasta $100 dólares para su próxima compra en avianca.com. Sin embargo, desde la perspectiva de Lifemiles, el valor a largo plazo radica en el uso constante y planificado de la tarjeta como principal medio de pago, más allá de las promociones iniciales.

Foto 1 (1) “En Lifemiles, nuestra misión es que cada vez más personas puedan volar más y mejor". Cortesía

“La nueva Tarjeta de crédito avianca Lifemiles VISA de BAC es el resultado de la colaboración entre tres marcas líderes en sus respectivas industrias, diseñada para responder a las crecientes expectativas y necesidades del segmento viajero. Nos enorgullece continuar expandiendo el alcance de Visa LifeMiles en Centroamérica de la mano del BAC, convirtiendo este innovador producto en uno de preferencia entre los clientes de este gran banco regional”, dijo Carlos José Pardo, Gerente General de Visa Costa Rica.

Así mismo, el portafolio de redención presentado por Avianca Lifemiles, se complementa con la oferta de destinos de la red Star Alliance, la cual permite a los socios redimir millas en más de 1,300 destinos internacionales y en opciones adicionales la renta de autos, cruceros, hoteles o experiencias como shows en Las Vegas, paseos en globos aerostáticos, entre otros.

En la actualidad, también es posible acumular y redimir millas en más de 300 comercios aliados en toda la región, lo que refuerza su valor como herramienta cotidiana y no exclusivamente turística. Esto se traduce en una mayor integración del programa en el uso diario de los usuarios, especialmente en un contexto donde las personas buscan que sus hábitos de consumo generen valor adicional.

Foto 3 En la actualidad, también es posible acumular y redimir millas en más de 300 comercios aliados en toda la región. Cortesía

“En BAC, bajo nuestro modelo LifeCentric, diseñamos alianzas que giran en torno a lo que realmente importa: la vida de las personas. Esta nueva tarjeta de BAC en alianza con Avianca Lifemiles y VISA, es un claro ejemplo de cómo ofrecemos beneficios que se adaptan al estilo de vida de nuestros clientes, permitiéndoles disfrutar más de lo que aman, como viajar, con recompensas tangibles y relevantes.” añadió Gerald Muñoz, Director Corporativo de Estrategia y Desarrollo de Banca de Personas

Recomendaciones para acumulación de millas

Con el objetivo de que los tarjetahabientes de las nuevas tarjetas puedan sacar mayor provecho a sus compras y transformarlas en millas, desde el programa Lifemiles se comparten una serie de recomendaciones para la acumulación eficiente.

“La principal recomendación para los tarjetahabientes es concentrar sus pagos en una sola tarjeta de crédito, aprovechando promociones especiales en categorías como supermercados, entretenimiento o plataformas digitales. La acumulación por consumo es percibida como uno de los beneficios más relevantes para los usuarios, quienes valoran la posibilidad de convertir desde un desayuno hasta el pago de mensualidades escolares en millas para su próximo viaje”, agregó Lipschitz.

foto 4 Los socios Lifemiles aprovechan promociones puntuales en comercios aliados o en categorías específicas para acumular millas más rápido. Cortesía

Además, muchos socios Lifemiles aprovechan promociones puntuales en comercios aliados o en categorías específicas para acumular millas más rápido. También, es útil estar atento a las campañas de millaje reducido, que permiten canjear boletos aéreos con menos millas de lo habitual. Por otro lado, realizar compras frecuentes en los más de 300 comercios aliados del programa, entre ellos farmacias, gasolineras, restaurantes y plataformas de transporte privado, permite que la acumulación no dependa exclusivamente de la compra de boletos de avión. Así, los hábitos de consumo cotidianos pueden traducirse, poco a poco, en nuevas oportunidades de viaje.

Las nuevas tarjetas están disponibles para los seis países de Centroamérica y pueden ser solicitadas en línea, por vía telefónica o en las sucursales de BAC de cada país. Sin duda, su lanzamiento responde al objetivo de ampliar el acceso a soluciones financieras vinculadas al viaje, en una región donde la movilidad internacional sigue creciendo, ya sea por razones personales, laborales o académicas.