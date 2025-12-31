Panamá Contenido Patrocinado -  31 de diciembre de 2025 - 08:25

El 67 % de los clientes de Naturgy no tendrá aumento en la tarifa eléctrica

De acuerdo con el pliego tarifario vigente, la aplicación de las tarifas se distribuye de la siguiente manera:

EDECHI

En el área de concesión de EDECHI no se registra variación tarifaria para la gran mayoría de los clientes.

Aproximadamente el 99 % mantiene los subsidios del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) para consumos residenciales de hasta 300 kWh, así como el Fondo Tarifario de Occidente (FTO), prorrogado por el Estado hasta junio de 2026.

Por ello, los clientes dentro de estos rangos no verán cambios en su factura eléctrica.

EDEMET

En el caso de EDEMET, la mayoría de los clientes residenciales no tendrá aumentos, siempre que su consumo mensual sea de hasta 300 kWh.

Solo los clientes con consumos superiores a 300 kWh registrarán una variación, asociada al nuevo esquema tarifario.

En EDEMET, cerca del 67 % de los clientes se mantiene dentro del rango subsidiado, por lo que no verá cambios en su tarifa.

