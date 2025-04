Empaquetado Neutro: Un Compromiso Clave para la Salud Pública en Panamá.

La Ley 13 de 2008 establece medidas claras y efectivas para reducir el consumo de tabaco, incluyendo la prohibición de su publicidad y la implementación de advertencias gráficas en los empaques para sensibilizar a la población sobre sus riesgos. Aunque estas iniciativas han dado pasos significativos, el paquete neutro completo aún no ha sido implementado en su totalidad debido a los desafíos regulatorios.

Sin embargo, los estudios internacionales muestran que esta estrategia es efectiva para disminuir la atracción, especialmente entre los jóvenes, un grupo clave en la prevención del tabaquismo.

Panamá tiene la oportunidad de continuar su liderazgo a nivel regional y mundial fortaleciendo su marco regulatorio y alineándose con los países que ya han adoptado esta medida.

Resultados Esperados

El empaquetado neutro no solo reduce el atractivo de los productos de tabaco, sino que refuerza un cambio cultural en la percepción del tabaquismo. Al eliminar los elementos que asocian el consumo con glamur, se envía un mensaje claro: el tabaco no es un producto inofensivo, es un producto que daña, enferma y mata. Con esta estrategia, Panamá no solo fortalece su compromiso con el CMCT, sino que también da un paso decisivo hacia la protección de la salud pública.

Para mayor información, visita la Revista Digital Salud y Bienestar: www.bienestar.minsa.gob.pa y se parte de este cambio positivo para Panamá.