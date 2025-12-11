Fallece el Dr. Pablo Rojas Pardini, ortodoncista y científico panameño

La comunidad científica lamenta informar el sensible fallecimiento del Dr. Pablo Rojas Pardini, un eminente ortodoncista y científico panameño.

Fue fundador y presidente de la Sociedad Panameña de Ortodoncia y Ortopedia dentofacil.

Fundador de la reconocida Clínica Rojas Pardini. Su incesante búsqueda de soluciones más efectivas y menos invasivas para los pacientes lo llevó a desarrollar más de 100 patentes internacionales, un logro extraordinario que proyectó el nombre de Panamá en el mapa mundial de la innovación médica.

Entre sus contribuciones más destacadas se encuentra la revolucionaria técnica de "tejer" alambres de hierro entre los dientes, una metodología de ortodoncia que rompió paradigmas al corregir defectos de ubicación sin necesidad de extracciones dentales, utilizando principios básicos de la física para eliminar problemas de salud asociados.

Reconocimientos y legado:

Premio Nacional a la Innovación Empresarial de Senacyt y la Cámara de Comercio (2010).

Finalista de los prestigiosos premios Innovadores de América (2014) por innovaciones clave, incluyendo la técnica de hilo “Wirethreading” y trabajos pioneros en Neurortodoncia para el tratamiento del Bruxismo y el Síndrome de Meniere.

Distinguido como el Mejor Profesional de Latinoamérica y el Caribe por la IOCIM (2013-2014).

Declarado Hijo Meritorio de la Ciudad de Panamá por el Consejo Municipal (2019).

Además, el doctor Pablo Rojas Pardini fue un gran amante de la naturaleza por lo cual se dedicó a la reforestación por muchos años.

Su legado perdurará como una inspiración permanente para futuras generaciones de científicos e innovadores en Panamá y el mundo.