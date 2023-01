MAPFRE se une a la Net Zero Asset Owner Alliance

MAPFRE se ha adherido a la Alianza de Propietarios de Activos Net-Zero ( Net Zero Asset Owner Alliance ) con el objetivo de realizar la transición de sus carteras de inversión a emisiones netas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y ser una compañía Net Zero (NZ) en 2050.

“Es un paso más en nuestro compromiso por acelerar la transición energética y avanzar en la lucha contra el cambio climático”, ha destacado Antonio Huertas, presidente de MAPFRE, quien ha reiterado el objetivo medioambiental de la compañía de contribuir a la descarbonización del planeta. Huertas ha indicado, además, el interés de MAPFRE en “seguir elevando la exigencia de sostenibilidad de una manera firme y progresiva, con objetivos concretos que contribuyan a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la cartera de seguros y reaseguro de la multinacional, y que permitan “acompañar a la sociedad en una transición justa”, es decir, “ayudar y acompañar a las empresas a que se transformen y puedan seguir creando riqueza de una manera cada vez más respetuosa con el medio ambiente”.

Transición energética de MAPFRE

Con la adhesión a esta nueva alianza, MAPFRE refuerza su compromiso con la descarbonización. En abril de 2022, la compañía comunicó su adhesión a la Alianza de Seguros para las Emisiones Netas Cero (NZIA) con el objetivo de alcanzar la neutralidad de emisiones de efecto invernadero para 2050 en sus carteras de seguros y reaseguro, y en 2022, desarrolló una herramienta propia con la que la gestora de activos del Grupo analiza y evalúa los riesgos asociados al cambio climático en sus inversiones y que le ha permitido contribuir a la reducción de más de un millón de toneladas de emisiones de CO2 asociadas a sus inversiones.

El grupo asegurador enmarca su adhesión a la Net Zero Asset Owner Alliance dentro de su Plan de Sostenibilidad 2022-2024, con el que aspira a avanzar en objetivos estratégicos como calificar con criterios ESG el 90% de su cartera de inversión a nivel global para 2024, así como neutralizar la huella de carbono de la compañía para 2030 y no invertir ni asegurar compañías de carbón, gas y petróleo que no cuenten con un plan de transición energética. Todas estas metas reflejan la ambición de la entidad por ser parte activa en la necesaria y urgente transformación hacia una economía baja en carbono.

La alianza, creada en 2019 por la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI), está formada actualmente por un total de 74 inversores institucionales que representan 10,6 billones de dólares en activos bajo gestión.