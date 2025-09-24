Mercantil realiza Investor Day 2025

Información clave fue presentada a inversionistas y líderes del sector financiero durante el Mercantil Investor Day Panamá 2025, un evento que reunió a destacadas figuras del ámbito económico y empresarial.

Entre los expositores se destacó la participación de Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del Canal de Panamá y actual asesor presidencial en temas logísticos, así como la del equipo directivo de la organización.

El evento tuvo como propósito ofrecer una visión estratégica sobre las iniciativas y planes de crecimiento que está llevando a cabo la organización financiera, con especial enfoque en el mercado panameño y en las demás geografías donde mantiene operaciones. En este contexto, la participación de Alberto Alemán Zubieta, como orador principal, aportó una perspectiva valiosa sobre el rol estratégico del Canal de Panamá en el posicionamiento del país como hub logístico y motor de inversión extranjera.

Con una trayectoria centenaria en los mercados de América Latina, Estados Unidos y Suiza, Mercantil impulsa un ambicioso plan de negocios para fortalecer su presencia en Panamá y consolidar su posición como un actor clave en la región.

Ignacio Vollmer, presidente ejecutivo de Mercantil, destacó que la fortaleza de la organización radica en su modelo de negocio diversificado, que integra múltiples líneas de servicios financieros, contando con una propuesta de valor única en el mercado, al ofrecer un ecosistema que incluye banca, seguros, reaseguros, gestión de patrimonio, casa de bolsa, banca privada, factoring, leasing y una fintech. Esta estructura les permite adaptarse a mercados complejos y brindar soluciones integrales a sus clientes.

Esta visión está respaldada por su compromiso con las comunidades en las que opera, a través de programas de sostenibilidad alineados con criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza).