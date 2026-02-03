Temporal provoca afectaciones eléctricas y activa operativo especial de Naturgy

Informamos que, debido al temporal registrado desde el pasado domingo 1 de febrero, el cual ha provocado la caída de árboles y ramas sobre las líneas eléctricas, se han presentado múltiples afectaciones a lo largo de nuestra zona de concesión.
Ante esta situación, hemos activado un operativo especial y desplegado en campo:
- 153 brigadas
- Con más de 500 técnicos
Nuestro personal se mantiene trabajando de manera continua para atender las incidencias registradas y restablecer el servicio de forma segura y progresiva.
Las zonas con mayor incidencia se concentran principalmente en Panamá Oeste, Provincias Centrales, Azuero y Chiriquí.
Agradecemos la comprensión de nuestros clientes ante estas condiciones externas y reiteramos nuestro compromiso de continuar trabajando para normalizar el suministro eléctrico en el menor tiempo posible, priorizando siempre la seguridad de las personas y de nuestro personal técnico.