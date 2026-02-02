TCL y Copper Group sellan alianza estratégica para fortalecer el mercado de climatización en Panamá

Como parte de su compromiso continuo con la innovación, la calidad y el fortalecimiento del sector HVAC en Panamá, Copper Group, empresa líder en soluciones de aire acondicionado, refrigeración, herramientas e insumos, anuncia oficialmente la incorporación de la marca TCL a su portafolio de aires acondicionados residenciales y comerciales ligeros.
TCL, una marca global reconocida por su innovación tecnológica, eficiencia energética y confiabilidad, se integra al portafolio de Copper Group como una opción moderna y competitiva, alineada a las exigencias del mercado actual. La nueva línea de aires acondicionados TCL destaca por su tecnología Inverter, altos niveles de eficiencia energética, conectividad Wi-Fi integrada incluso en modelos básicos y el uso de inteligencia artificial, que permite optimizar el rendimiento, el confort y el ahorro energético.
En el segmento residencial, Copper Group ofrece las series BreezeIN y SaveIN, diseñadas para brindar una combinación ideal de eficiencia, desempeño y diseño. Estas líneas se adaptan a las condiciones climáticas de la región y representan soluciones accesibles y confiables para el hogar moderno.
Para el segmento de comercial ligero, TCL incorpora equipos especialmente pensados para proyectos, oficinas y negocios, con mayor estabilidad operativa, eficiencia energética y rendimiento continuo, ideales para jornadas prolongadas y espacios de alta demanda.
Con más de 40 años de trayectoria en Latinoamérica y el Caribe, Copper Group se ha consolidado como un aliado estratégico para técnicos, contratistas, empresas y clientes finales, ofreciendo disponibilidad inmediata de inventario, garantía local, repuestos y un sólido soporte técnico postventa.
La incorporación de TCL reafirma la visión de Copper Group de seguir acercando al mercado panameño tecnología global con respaldo local.
Copper Group invita a sus clientes y aliados comerciales a conocer la nueva línea de aires acondicionados TCL, ya disponible en todas sus sucursales.