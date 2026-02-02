TCL y Copper Group sellan alianza estratégica para fortalecer el mercado de climatización en Panamá

Como parte de su compromiso continuo con la innovación, la calidad y el fortalecimiento del sector HVAC en Panamá, Copper Group, empresa líder en soluciones de aire acondicionado, refrigeración, herramientas e insumos, anuncia oficialmente la incorporación de la marca TCL a su portafolio de aires acondicionados residenciales y comerciales ligeros.

Con este lanzamiento, Copper Group refuerza su posicionamiento como uno de los principales referentes del mercado panameño, ampliando su oferta con marcas de reconocimiento global, cuidadosamente seleccionadas para responder a las necesidades actuales de confort, eficiencia energética y desempeño, tanto para hogares como para negocios.

TCL, una marca global reconocida por su innovación tecnológica, eficiencia energética y confiabilidad, se integra al portafolio de Copper Group como una opción moderna y competitiva, alineada a las exigencias del mercado actual. La nueva línea de aires acondicionados TCL destaca por su tecnología Inverter, altos niveles de eficiencia energética, conectividad Wi-Fi integrada incluso en modelos básicos y el uso de inteligencia artificial, que permite optimizar el rendimiento, el confort y el ahorro energético.

En el segmento residencial, Copper Group ofrece las series BreezeIN y SaveIN, diseñadas para brindar una combinación ideal de eficiencia, desempeño y diseño. Estas líneas se adaptan a las condiciones climáticas de la región y representan soluciones accesibles y confiables para el hogar moderno.

Para el segmento de comercial ligero, TCL incorpora equipos especialmente pensados para proyectos, oficinas y negocios, con mayor estabilidad operativa, eficiencia energética y rendimiento continuo, ideales para jornadas prolongadas y espacios de alta demanda.

Con más de 40 años de trayectoria en Latinoamérica y el Caribe, Copper Group se ha consolidado como un aliado estratégico para técnicos, contratistas, empresas y clientes finales, ofreciendo disponibilidad inmediata de inventario, garantía local, repuestos y un sólido soporte técnico postventa.

La incorporación de TCL reafirma la visión de Copper Group de seguir acercando al mercado panameño tecnología global con respaldo local.

Copper Group invita a sus clientes y aliados comerciales a conocer la nueva línea de aires acondicionados TCL, ya disponible en todas sus sucursales.