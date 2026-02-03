¿Por qué la educación superior sigue sin traducirse en productividad en América Latina?

Durante décadas, América Latina ha buscado fórmulas para cerrar sus brechas de productividad sin lograr avances estructurales sostenidos. En ese debate persistente, la educación suele ocupar un lugar central en el discurso, pero marginal en los resultados.

Hoy, frente a la aceleración tecnológica, la transformación del empleo y la presión por crecer de manera sostenible, el vínculo entre educación, innovación y productividad vuelve a ocupar un lugar estratégico en la agenda regional.

“La productividad no depende únicamente de cuánto invertimos o de cuánta tecnología importamos, sino de nuestra capacidad institucional para generar, adaptar y usar conocimiento de manera constante”, sostiene Adriana Angarita, presidenta de Innkind FIEd LATAM 2026. A su juicio, uno de los principales cuellos de botella de la región es que los sistemas educativos no han evolucionado al ritmo de los cambios productivos, operando bajo lógicas que responden a realidades del pasado.

Esta reflexión cobra especial relevancia a la luz de los aportes reconocidos con el Premio Nobel de Economía 2025, otorgado a Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, quienes demostraron que el crecimiento económico sostenido se explica por procesos continuos de innovación y destrucción creativa, siempre que existan instituciones capaces de sostenerlos. Sin marcos institucionales abiertos al cambio, la innovación queda aislada y no se traduce en productividad.

“En América Latina solemos pensar que la solución está en crear algo completamente nuevo, cuando muchas veces el verdadero desafío es transformar lo que ya tenemos”, afirma Angarita. “Las universidades, los centros técnicos y las instituciones de formación pueden convertirse en motores reales de productividad si se articulan mejor con los sectores productivos y asumen un rol activo frente al cambio tecnológico”.

Desde esta perspectiva, el debate educativo deja de centrarse únicamente en cobertura, currículos o indicadores tradicionales, y se desplaza hacia una transformación sistémica que fortalezca la capacidad de las instituciones para interactuar con el entorno económico. No se trata de sumar reformas aisladas, sino de redefinir incentivos, gobernanza y vínculos con el mundo del trabajo y la innovación.

“La pregunta ya no es sólo cuántos años pasamos en las aulas, sino qué tan capaces nos vuelven esos años para aportar al desarrollo de nuestros países”, subraya Angarita. “Cuando la educación deja de dialogar con la economía real, se rompe el ciclo de valor: se forma talento que no encuentra oportunidades y economías que, aún necesitando, no logran innovar ni crecer”.

Con esta mirada, Innkind FIEd LATAM 2026 plantea la necesidad de abrir la conversación desde etapas tempranas, convocando a actores del ámbito educativo, económico y tecnológico a repensar el rol de la educación como palanca de productividad y desarrollo sostenible. “Queremos movernos del diagnóstico repetido a la acción informada, con debates estratégicos que ayuden a tomar mejores decisiones”, añade.

Como primer paso de este proceso, Innkind FIEd LATAM 2026 realizará su primer webinar preparatorio, concebido como un espacio de reflexión regional para profundizar en estas ideas y conectar la teoría económica con los desafíos concretos de la región.

El webinar, titulado “La educación, motor de la productividad: Cómo transformar el sistema desde las instituciones que ya existen”, se realizará el 19 de febrero, a las 9:00 a.m. (hora Panamá) y 8:00 a.m. (hora Centroamérica), con una duración de 90 minutos. Participarán expertos de América Latina, entre ellos Rodrigo Durán Rojas, director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial CENIA de Chile; Eric Molino Ferrer, economista y socio de servicios financieros estratégicos en Trusted Advisor Group; Cecilia Joy Pérez, directora de educación en Burning Glass Institute, y Fernando Vargas, especialista senior en Competitividad, Tecnología e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo BID.

Este encuentro marcará el inicio de una serie de conversaciones estratégicas rumbo a Innkind FIEd LATAM 2026, con el objetivo de repensar cómo la educación puede dejar de ser una promesa pendiente y convertirse en un motor activo de la productividad regional.

Más información: www.innkind.com