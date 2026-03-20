BAC se consolida como Titular en Panamá

BAC anuncia la culminación exitosa del proceso de compra mayoritaria de acciones de Multi Financial Group (MFG), propietario del 100% de Multibank y sus subsidiarias. Con la transferencia efectiva de las acciones, BAC se convierte en accionista controlador de MFG y, por ende, de Multibank.

Este hito marca un paso decisivo hacia la posterior fusión de BAC Panamá y Multibank, proceso sujeto a la autorización de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP). Hasta entonces, ambas instituciones continuarán operando de forma independiente, manteniendo sus productos, servicios y canales habituales. Cualquier actualización gradual se comunicará con antelación, con acompañamiento dedicado y sin afectar la disponibilidad de los fondos.

Rodolfo Tabash Espinach, presidente de la junta directiva de BAC International Bank, afirmó: “Con la culminación de esta operación damos un paso firme para poner a disposición de los panameños todo el alcance regional, la fortaleza financiera y las capacidades digitales de BAC. Avanzaremos con absoluta claridad regulatoria, informando cada etapa y cuidando que cada cliente sienta una mejora real en su día a día.”

Con esta operación, BAC refuerza su liderazgo en Panamá y en la región centroamericana para ofrecer más valor, más soluciones y más oportunidades a sus clientes. La entidad combinada posterior a la fusión contará con una plataforma más robusta para innovar, ampliar beneficios y profundizar el acompañamiento a personas y empresas en el país, apoyada por capacidades digitales, solidez financiera y estándares de servicio reconocidos. Todo esto, respaldado por los resultados recientemente divulgados en los estados financieros de BAC y Multibank para el período de 2025:

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“Este paso refuerza nuestra vocación de servicio y nos prepara para seguir ofreciendo experiencias superiores con cercanía, calidez y excelencia. Nuestro norte es claro: ser el banco principal de nuestros clientes y que en BAC encuentren, en un solo lugar, las soluciones, los productos, el servicio y el valor que necesitan. Queremos ser su primera elección, todos los días.”, destacó Ramón Chiari Brin, presidente ejecutivo de BAC International Bank.

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Porque en BAC los panameños son Titulares del progreso que construyen y de las decisiones que les acercan a sus metas con un banco que lidera para servirles mejor.

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