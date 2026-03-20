"Edita tu mirada": la experiencia de Optivita que conecta salud visual, estilo y bienestar emocional

El centro especializado en salud visual Optivita presenta “Edita tu mirada”, una experiencia diseñada para explorar la relación entre la salud visual, el estilo personal y el bienestar emocional. Esta iniciativa busca generar un espacio de aprendizaje y reflexión sobre el papel que juega la mirada en la forma en que las personas se perciben a sí mismas y se proyectan ante los demás.
La Dra. Vivianne Chevalier, especialista de Optivita, señaló que la iniciativa nace con el propósito de ampliar la conversación sobre la salud visual y su impacto en la vida cotidiana.
“Muchas veces pensamos en la visión únicamente como la capacidad de ver con claridad. Sin embargo, la mirada también es una forma de comunicación y expresión personal. Con Edita tu mirada queremos invitar a las personas a descubrir cómo el cuidado visual, el estilo y el bienestar emocional pueden trabajar juntos para proyectar su mejor versión”, explicó.
A través de este tipo de iniciativas, Optivita busca promover una visión más integral del cuidado de la salud visual, acercando información y experiencias que permitan a las personas comprender la importancia de cuidar sus ojos y reconocer el papel que la mirada juega en su bienestar general.