"Edita tu mirada": la experiencia de Optivita que conecta salud visual, estilo y bienestar emocional

El centro especializado en salud visual Optivita presenta “Edita tu mirada” , una experiencia diseñada para explorar la relación entre la salud visual, el estilo personal y el bienestar emocional. Esta iniciativa busca generar un espacio de aprendizaje y reflexión sobre el papel que juega la mirada en la forma en que las personas se perciben a sí mismas y se proyectan ante los demás.

El evento reunirá a especialistas en salud visual y asesoría de imagen para compartir herramientas y conocimientos que permitan a los asistentes comprender cómo el cuidado de la visión puede influir en la confianza personal, la comunicación y la manera en que cada persona expresa su identidad. A través de una experiencia dinámica, los participantes podrán conocer más sobre la importancia de realizar revisiones visuales periódicas, elegir adecuadamente sus lentes y entender cómo estos elementos forman parte de su bienestar integral.

La Dra. Vivianne Chevalier, especialista de Optivita, señaló que la iniciativa nace con el propósito de ampliar la conversación sobre la salud visual y su impacto en la vida cotidiana.

“Muchas veces pensamos en la visión únicamente como la capacidad de ver con claridad. Sin embargo, la mirada también es una forma de comunicación y expresión personal. Con Edita tu mirada queremos invitar a las personas a descubrir cómo el cuidado visual, el estilo y el bienestar emocional pueden trabajar juntos para proyectar su mejor versión”, explicó.

A través de este tipo de iniciativas, Optivita busca promover una visión más integral del cuidado de la salud visual, acercando información y experiencias que permitan a las personas comprender la importancia de cuidar sus ojos y reconocer el papel que la mirada juega en su bienestar general.