Yappy y Banco Davivienda suman clientes tras integración

Banco Davivienda fortalece su alianza con Yappy, ampliando el acceso a esta plataforma digital a más de 100 mil clientes tras la integración de las operaciones de Scotiabank en Panamá, quienes ahora podrán realizar pagos y transferencias de forma rápida y segura desde su celular.
Yappy es actualmente la plataforma de pagos móviles más usada en Panamá. La aplicación permite enviar y recibir dinero de forma inmediata entre usuarios, así como pagar en comercios mediante códigos QR y acceder a un directorio de negocios afiliados.
“Esta plataforma se ha convertido en una herramienta clave en el día a día de los panameños, facilitando transacciones rápidas, seguras y prácticas, tanto entre personas como en comercios. Fortalecer esta alianza nos permite seguir ampliando beneficios y ofrecer mejores experiencias a nuestros clientes”, señaló Joanna Crooks, presidenta ejecutiva de Banco Davivienda Panamá.
En septiembre de 2024, Banco Davivienda anunció su acuerdo con Yappy para facilitar pagos móviles a sus clientes. Ahora, como parte del proceso de integración de los clientes provenientes de Scotiabank, esta alianza se renueva para que ellos también puedan vincular sus cuentas y acceder a la plataforma.