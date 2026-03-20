Yappy y Banco Davivienda suman clientes tras integración

Banco Davivienda fortalece su alianza con Yappy, ampliando el acceso a esta plataforma digital a más de 100 mil clientes tras la integración de las operaciones de Scotiabank en Panamá, quienes ahora podrán realizar pagos y transferencias de forma rápida y segura desde su celular.

Tras este anuncio, todos los clientes de Banco Davivienda podrán vincular sus cuentas de ahorro a la app Yappy, lo que les permitirá realizar transferencias a más de 1.6 millones de afiliados a la red o pagar en más de 28 mil comercios utilizando únicamente su número de celular, sin necesidad de ingresar números de cuenta.

Yappy es actualmente la plataforma de pagos móviles más usada en Panamá. La aplicación permite enviar y recibir dinero de forma inmediata entre usuarios, así como pagar en comercios mediante códigos QR y acceder a un directorio de negocios afiliados.

“Esta plataforma se ha convertido en una herramienta clave en el día a día de los panameños, facilitando transacciones rápidas, seguras y prácticas, tanto entre personas como en comercios. Fortalecer esta alianza nos permite seguir ampliando beneficios y ofrecer mejores experiencias a nuestros clientes”, señaló Joanna Crooks, presidenta ejecutiva de Banco Davivienda Panamá.

En septiembre de 2024, Banco Davivienda anunció su acuerdo con Yappy para facilitar pagos móviles a sus clientes. Ahora, como parte del proceso de integración de los clientes provenientes de Scotiabank, esta alianza se renueva para que ellos también puedan vincular sus cuentas y acceder a la plataforma.