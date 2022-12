Qatar 2022: La razón de la celebración de Messi

La señal del "topo Gigo" nació un 8 de abril del 2001, cuando el último gran 10 en señal de protesta disfrazado de celebración por un gol en el partido de Boca Junior vs River Plate; el objetivo de Riquelme en posar como la cómica infantil italiana y mirando fijamente a uno de los palcos donde estaba Mauricio Macri, quien fuera en ese momento, presidente del Club, era debido a su complicada relación entre ambos que aumentó cuando se dio a conocer la transferencia del jugador hacia el Barcelona.

Muchos opinan que el gesto quiere decir "Habla más duro que no te escucho" pero Riquelme, en su momento manifestó que era por su hija que le gustaba la cómica de topo Gigo.

image.png Momento en que Juan Román "el último gran 10" Riquelme, hace la celebración

El pasado viernes 9 de diciembre del 2022, el capitán de la albiceleste "despertó el gesto" al festejar el segundo gol contra la naranja mecánica de esa manera y en entrevista a los medios en la zona mixta dijo: “Me gusta que me respeten y Van Gaal no fue respetuoso con nosotros, con la selección argentina. Un técnico como él, con la experiencia que tiene, que hable de la manera en la que habló y nos faltara al respeto… No es normal”.

Cuantos Goles ha tenido Messi en los mundiales

11 goles, es el total que ha logrado Lionel Messi durante su representación en los mundiales, pues el jugador de 35 años de edad, ha disputado cinco Copas Mundiales estas son Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

De estas cinco participaciones en la Copa Mundial FIFA, los 11 goles van de la siguiente manera:

Alemania 2006: 1 gol

Sudáfrica 2010: 0 goles

Brasil 2014: 4 goles

Rusia 2018: 1 gol

Qatar 2022: 5 goles

La selección de fútbol de Argentina, han debutado 18 mundiales desde 1930 y ha ganado dos en los años 1978 y 1986. El próximo domingo 18 de diciembre, se enfrentará contra Los Galos de Francia en la Final del Mundial Qatar 2022, que será transmitido en Panamá a las 10:00 a.m.