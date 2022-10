¿Celebrar Halloween con los niños? ¿Qué hacer y que no?

Aunque se sabe que Halloween es una festividad del mundo anglosajón y que su significado no es muy bueno, en términos de cultura y religión, muchas personas tratan de darle un giro y otro punto de vista; sobre todo cuando se tienen niños en casa.

En Panamá, para la época, existen diversos eventos organizados con el objetivo de que los niños puedan disfrazarse, recoger caramelos y compartir con sus amigos. Como mujer y madre puedo decirles que no me gusta esta celebración, no creo en ella pero desde que soy mamá, trato de darle otro sentido y nuestro propio significado.