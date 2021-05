Creando: ¿Cómo hacer sillas con palitos de paleta para muñecas e involucrar a nuestras niñas?

A medida que crece mi niña, me doy cuenta que hay muchas cosas que puedo enseñarle, incluso, pasar tiempo con ella, ha permitido que desarrolle mi creatividad y es por ello que en mis ratos libres me dedico a hacer diversas actividades y en esta ocasión, quiero compartir con ustedes una que se me ocurrió con unos palitos de paleta que tenía guardado.