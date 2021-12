¡Emergencia, mi hijo (a) se orina y estamos en el carro! Tranquila, conoce una práctica solución

Creo que todas las madres hemos pasado por esa situación, ya mi hija dejó el pañal y muchas veces no hemos llegado a nuestro destino cuando de pronto siente ganas de orinar, pues hoy les compartiré lo que estoy utilizando que ha sido nuestro mejor aliado en esos casos.

La verdad hace poco conocí el producto a través de una tienda online y la verdad es como un baño portátil para nuestros niños, es súper necesario, sobre todo cuando se va de paseo que por lo general las distancias y el tranque no permiten que aguanten y además, es malo ponerlos en esos apuros, por no tener un baño cerca; incluso, les confieso que prefiero que orine allí antes de entrar al mall por ejemplo, porque los baños públicos no cuentan con una limpieza adecuada, por lo general.