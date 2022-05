Importancia de la actividad física en los niños ¿Cómo incentivarlos?

Si eres de las madres que como yo trabaja, hace los quehaceres del hogar, ayuda a sus hijos con las tareas y casi no te rinde el tiempo, no te preocupes, te invito que te quedes aquí y leas esta nota hasta el final.

Aun cuando no soy una mamá fitness ni nada parecido, sé y estoy consciente de la importancia que tiene la actividad física desde temprana edad, así que hoy les diré por qué es tan importante y cómo podemos incentivar a nuestros hijos a realizar ejercicios , incluso sin necesidad de salir de casa.

La tecnología, sin duda, es mi aliada en este sentido; ¿Por qué? Pues resulta que aun cuando no me queda tiempo de hacer ejercicios, opto por apoyarme en los múltiples videos que puedo conseguir en YouTube relacionados a la bailoterapia con niños o zumba como en algunos caso se le llama.

Este es uno de los elementos claves que utilizo para incentivar a mi niña de 4 años para que se mantenga activa, mueva su cuerpo, libremente y se sienta con energía. En ocasiones me le sumo, aunque sea por unos minutos, bailamos y brincamos juntas y luego, vuelvo a la cocina, al trapeador, a la escoba o a lo que esté haciendo en ese momento.

Pero me siento feliz porque sé que mi hija está realizando actividad física, al menos unos 15 o 20 minutos de forma diaria, luego de regresar a casa de la escuela y del trabajo. Incluso a ella le encanta tanto que va solita a su habitación, se pone las medias y los zapatos deportivos y me pide que le ponga los videos, aunque no lo parezca a simple vista, esto le crea disciplina y adicional, le aporta muchos beneficios para su salud.

Aquí le mencionaré algunos:

Ayuda a tener más conciencia del propio cuerpo y fomenta la autoestima.

Favorece su desarrollo físico, con el crecimiento de sus huesos y músculos.

Duermen mejor.

Los aleja del sedentarismo, reduciendo el tiempo que dedican a la televisión.

¿Cómo motivarlos?

Los ejercicios deben ser divertidos, por eso siempre recomiendo la bailoterapia, hay muchos videos en YouTube con niños, los pasos son fáciles y en muchas ocasiones hasta son creativos e inventan sus propios pasos.

También podemos caminar juntos, salir cerca de casa a caminar, si tenemos mascotas salir a pasearlos e ir a algún parque a caminar o subir alguna montaña, siempre, en familia.

Opción que crea disciplina

El ballet o la danza son deportes aconsejados para ambos sexos en la etapa escolar. Son una forma de gimnasia deportiva para niños que incorpora disciplina y actividad física.

En el caso de mi hija, ya tiene 2 años asistiendo a clases de ballet y eso le ha aportado muchos beneficios, además de disciplina, se divierte, se siente a gusto e interactúa con otras niñas de su edad, quienes se han convertido en sus amigas.

Sin duda, los deportes y la actividad física en los niños, fomentan valores como la superación, el sacrificio, la entrega y la responsabilidad, entre muchos otros; los cuales nos permiten criarlos de forma positiva y enriquecedora. Como mamá recomiendo hacerlo con sus hijos de manera frecuente. ¡Que Dios me l@s bendiga!