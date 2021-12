Ser madre luego del Síndrome de Ovarios Poliquísticos, una gran bendición

Por años me pregunté por qué no podía quedar embarazada y hoy en el Día de las Madres , quisiera compartir mi testimonio, de fe y esperanza, porque sí podemos ser madres teniendo el Síndrome de Ovarios Poliquísticos (SOP).

Si sufres de Síndrome de Ovarios Poliquísticos debes creer en lo siguiente:

Debes confiar en tu médico tratante.

No descartes la medicina natural como tratamiento.

Si decides limpiar tu cuerpo y tu organismo, dirígete a cualquier casa naturista y conversa sobre tu caso, para que así puedas recibir el tratamiento adecuado que te permita salir embarazada.

Tu mente es poderosa, no debes pensar en embarazarte todo el tiempo, trata de despejarte y olvidar un poco que te ha costado; no dejemos que nuestra mente se bloquee con nuestros pensamientos y pesimismo.

Pídele al Señor, tu fe debe prevalecer, a pesar de las situaciones difíciles y los constantes negativos en el examen de embarazo.

La verdad de tantos años sin poder quedar embarazada aprendí mucho, no debo rendirme y mi fe debe estar presente. Opté por no seguir tomando medicamentos y tomé medicina natural, eso, mi mente y mi fe, fueron los que permitieron que se diera el milagro de la vida en mi y hoy, celebro que hace 4 años me convertí en mamá, el regalo más grande y maravilloso que me ha dado el Señor. Tengan fe que sí se puede y a todas las madres Feliz Día y que Dios las bendiga eternamente!.