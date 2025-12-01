Panamá Cuarto Poder -

Cuarto Poder: 1 de diciembre de 2025

En la edición de Cuarto Poder de este 1 de diciembre se abordó la respuesta del canciller de Panamá, Javier Martinez Acha, al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien compartió en su cuenta de X una pelea entre estudiantes panameñas. También conversamos con la periodista Adela Coriat sobre el estreno de “Eco News Lo Último” a través de ECO TV, con las noticias de actualidad y entrevistas en tiempo real. Además, el diputado Ernesto Cedeño defendió el viaje junto a otros colegas a Taiwán, y aseguró que no utilizaron recursos públicos.