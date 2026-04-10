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Cuarto Poder: 10 de abril de 2026

En Cuarto Poder nos acompañó el profesor César García Escobar, candidato a rector de la Universidad de Panamá, quien habló sobre la situación actual de esa casa de estudios superiores y posibilidades de mejoras.

También estuvo con nosotros Gabriela Nazareth Agrazal, reina del Festival de la Caña de Azúcar, para invitar a todos a asistir a este evento ferial que se realizará del 15 al 19 de abril en El Roble de Aguadulce, provincia de Coclé.